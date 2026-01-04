Regresan los tradicionales jueves de funciones de lucha libre en la Agustín Millán de Toluca

La actividad luchística en la capital mexiquense inicia el jueves 22 de enero en el Templo de la lucha libre Gimnasio Agustín Millán con una función de luchadores independientes que será encabezado por DMT Azul y Dr Wagner Jr. para enfrentarse a Tinieblas Jr y Tinieblas 3G.

Será una lucha de “poder a poder” en el cuadrilátero sobre todo porque son pesos pesados, así que él público seguramente vibrará de emociones arriba del ring de la Agustín Millán.

(Foto: Arturo Pérez)

Es importante mencionar, que con esta función se regresa a los tradicionales jueves de lucha libre en la capital mexiquense, tal y como ocurría en los 80 y 90 en la desaparecida arena Toluca.

Los sorpresas no pararan, porque en febrero se tiene en puerta la visita del señor personalidad una leyenda Mil Máscaras, sin duda una institución dentro de la lucha libre nacional e internacional en el “Templo de la Lucha libre” Agustín Millán.

(Foto: Arturo Pérez)

Así, que para los amantes del “pancracio” seguramente es una buena noticia presenciar a los ídolos del ring como independientes en un lugar icono para la lucha libre, pues fue el inmueble cuando la Arena Toluca desapareció. Así que el cartel del día 22 de enero estará completo en la Agustín Millán. Los boletos ya están disponibles en las taquillas del inmueble y en https://arema.mx/

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