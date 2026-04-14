Regreso a clases: detener la deserción

Hoy que es el regreso a clases en el nivel básico, ¿sabías que en México cada año desertan unos 150 mil estudiantes de primaria y 500 mil de secundaria, según el INEGI y la SEP?

Las razones de la deserción son variadas y profundas. La pobreza extrema obliga a muchos niños a trabajar en actividades informales como el ambulantaje o la agricultura, especialmente en zonas rurales donde el 40 por ciento de los hogares viven en condiciones de pobreza, según Coneval. En regiones como Chiapas o Guerrero, la falta de escuelas cercanas afecta a comunidades, en que el 30 por ciento de los niños camina más de cinco kilómetros para llegar a clases, y la infraestructura escolar es deficiente, con aulas sin luz o agua potable.

Por otro lado, la violencia y la inseguridad también juegan un rol: en estados como Michoacán o Zacatecas, el acoso escolar y la delincuencia organizada hacen que los estudiantes no regresen a las aulas. Además, la escuela se percibe como aburrida por métodos pedagógicos obsoletos; los alumnos de secundaria considera las clases poco motivadoras, agravadas por la brecha digital.

La deserción escolar tiene consecuencias devastadoras: 70 por ciento de quienes dejan de asistir a las escuela tienen más probabilidades de permanecer en pobreza, con ingresos promedio un 40 por ciento inferiores.

El Estado, las escuelas y las familias deben detener la deserción escolar para que ningún niño tenga que elegir entre estudiar y sobrevivir.

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