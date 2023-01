Regreso después de seis años y veo esa luz de esperanza: Delfina Gómez

Al recorrer calles del municipio de Chalco, la precandidata morenista, Delfina Gómez Álvarez, reconoció a la militancia de su partido, para que nuevamente busque la gubernatura de la entidad, ya que en ellos observa una luz de esperanza.

Delfina Gómez recorre calles del municipio de Chalco (Foto: especial).

“Si no fuera por ustedes los militantes y los simpatizantes que día a día trabajan precisamente para un proyecto, no estaríamos nosotros aquí; el regreso después de 6 años a lo mejor nuevamente en este proceso de precampaña (…) y veo esa luz de esperanza, esa motivación, esa emoción, y por eso yo soy la que he decidido, les digo que ustedes me inspiran a mí, ustedes son los que me dan la fuerza, los que me motivan a decir que se puede ganar esta batalla maestra”.

Según la precandidata, en este proceso de precampaña es importante la unión de la militancia, para que eso pueda ser posible.

“Creo que nosotros los militantes y simpatizantes de Morena debemos de trabajar con esos principios: coordinación, unión y no confiarnos; tenemos la gran oportunidad de dejar a un lado esos casi 100 años de desatención, y sobre todo por la zona oriente, realmente aquí se ve lamentablemente con todo lo que vemos en necesidades, es producto precisamente de esa desatención”.

Finalmente detalló que esa región de la entidad no ha sido visibilizada, por lo que invitó a sus militantes a y trabajar, porque no pueden confiarse.

