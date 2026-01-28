Rehabilita Ricardo Moreno la avenida Abelardo Rodríguez con tecnología de punta para prolongar el asfalto

Con una obra que impacta de manera positiva en la movilidad de las delegaciones de la zona sur de Toluca, por donde transitan diariamente cientos de vehículos, así como en la calidad de vida de 15 mil 747 habitantes de las colonias Del Parque, Moderna de la Cruz y Capultitlán, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó la rehabilitación de la avenida Abelardo Rodríguez.

Sistema aumentará la vida útil de la vía hasta por 10 años (Foto: Especial).

El alcalde explicó que la rehabilitación comprendió el tramo que va de Antonio Albarrán a la calle Jesús Carranza, en ambos sentidos, y se realizó mediante el sistema de slurry asfáltico, una de las cinco tecnologías que el Ayuntamiento utiliza para atender de manera frontal el problema de los baches.

Este sistema consiste en la aplicación de un recubrimiento de polímeros que sella el asfalto, lo protege de la humedad y del desgaste provocado por las lluvias, lo que permite prolongar la vida útil de la vialidad hasta por 10 años, además de representar un proceso más eficiente y económico.

Los trabajos incluyeron el barrido mecánico de la superficie de rodamiento, la aplicación del recubrimiento slurry en una superficie total de 16 mil 250 metros cuadrados, así como el balizamiento de la vía, acciones que mejoran significativamente la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de tránsito tanto para peatones como para automovilistas.

Durante el evento, Moreno Bastida adelantó la rehabilitación total de la avenida Jesús Carranza, una de las principales salidas de las delegaciones del sur del municipio y conexión directa con el centro de la capital mexiquense; asimismo, anunció que se intervendrá en su totalidad la avenida Abelardo Rodríguez, desde la Preparatoria No. 5, hasta Paseo Colón.

Destacó que el gobierno que encabeza seguirá apostando por distintas soluciones tecnológicas, como concreto hidráulico, concreto ecológico, pavimentación ordinaria y tecnologías asfálticas para fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades de la ciudadanía.

Con estas acciones, el gobierno municipal pone a la gente al centro de sus políticas públicas, al impulsar el desarrollo ordenado y mejorar la calidad de vida en las delegaciones, dónde paso a paso, la transformación se vive y se siente, concluyó el alcalde.

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