Reivindican en Tlalnepantla 140 años de la lucha obrera ante integrantes de organizaciones sindicales 

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz y el Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, encabezaron ante miles de trabajadores que se dieron cita en la explanada municipal de Tlalnepantla, 140 años de lucha en favor de los derechos laborales, así como de políticas y leyes más justas.

Se dieron cita los distintos sindicatos: SUTEyM, CTM, COCEM, CTC, CROM y CROC.

En este acto masivo, se reconoció la incansable lucha de mujeres y hombres por construir mejores condiciones de vida para sus familias, así como su firme compromiso para lograr ventajas laborales para toda la clase trabajadora.

Durante su participación Raciel Pérez Cruz, mencionó, «hoy, desde esta plaza y desde estos intensos y profundos días de transformación, somos testigos y protagonistas de una auténtica primavera laboral. Hoy existe plena conciencia de los retos y riesgos que tenemos por delante y también estamos conscientes de que venimos de tres décadas en las que se estancaron los salarios, se perdieron prestaciones, hubo una regresión de las conquistas laborales y una precarización salarial».

«Esta fecha memorable representa en sí misma la lucha irreversible de la clase trabajadora por la conquista de los derechos fundamentales. Hoy nos convoca la historia de quienes enfrentaron la explotación, de quienes se atrevieron a alzar la voz por la justicia social, por mejores salarios y por mejores condiciones», enfatizó, Norberto Morales Poblete.

Durante su participación los diferentes líderes sindicalistas destacaron que esta reunión da vida a la lucha histórica por valorar al ser humano y sus derechos fundamentales, los cuales se encuentran hoy consagrados en nuestra Constitución como un reflejo de los anhelos del México moderno.

Se reconoció el avance en los derechos laborales, como el aumento al salario mínimo; la Ley Silla, que garantiza periodos de descanso para quienes realizan jornadas prolongadas de pie.

Así como la implementación de una reducción gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales; y el fortalecimiento de la justicia laboral con mecanismos más ágiles de conciliación y el combate a la subcontratación abusiva.

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