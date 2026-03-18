Rendirá OFiT homenaje a José José

Actividades literarias, conciertos de reconocidas bandas de rock, así como talleres, son algunas de las actividades que conformarán el programa del Festival Cultural PrimaverArte, el cual se realiza esta semana en la capital mexiquense. La clausura será el próximo domingo 22 de marzo a las siete de la noche con un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Toluca, en el cual interpretará temas que se volvieron famosos en la voz de José José.

La clausura será el próximo domingo 22 de marzo a las siete de la noche con un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Toluca, en el cual interpretará temas que se volvieron famosos en la voz de José José (Foto: Especial).

Temas como “Almohada’; ‘Si me dejas ahora’; ‘Lágrimas’; He renunciado a ti’, ‘Lo dudo’; ‘Lo pasado, pasado’; ‘Volcán’; ‘40 y 20’; ‘La nave del olvido’, entre otros temas escritos especialmente para José José por compositores mexicanos y extranjeros que han permanecido en el gusto del público a pesar de los años.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, destacó que dos de los puntos clave para que José José se convirtiera en un ídolo de la música romántica fueron las canciones que grabó y su calidad interpretativa.

‘José Rómulo Sosa Ortiz, como era su nombre original, tenía un timbre de tenor específico muy cálido y muy expresivo(…)¿Cuáles eran las características de esa voz tan extraordinaria? (…)Tenía ese timbre cálido y a mí lo que más me atraía de su voz era esta textura aterciopelada y que era amplia y que le permitía transitar entre sonidos graves, entre sonidos agudos muy potentes y que tenía una gran técnica para cantar y que no era cansado, un vibrato natural y eso le daba esa intimidad y esa capacidad de conectar con el público. Lograba matizar cada palabra, pronunciar cada palabra y lo que tienen los grandes intérpretes, como lo tenía él, esa capacidad de, a través de esa voz maravillosa, narrar historias”,

El director de la OFiT adelantó que la orquesta tendrá dos invitados para darle voz a las canciones de José José. El cantante toluqueños Carlos López y Mario Girón, ganador del reallity LA Academia en 2024 quien obtuvo el primer lugar por su interpretación de ‘El triste’, canción con la cual José José participó en el Festival Mundial de la Canción Latina el 15 de marzo de 1970 y aunque no ganó, ese tema lo convirtió en un ídolo. Gerardo Urbán y Fernández destacó que este concierto es un tributo a las canciones interpretadas por José José y no pretende ser una imitación del cantante mexicano.

El concierto ‘El Príncipe Sinfónico’ será este domingo 22 de marzo a las siete de la noche en la Plaza Fray Andrés de Castro y es de manera gratuita.

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