Reparto de útiles del GEM reduce considerablemente ventas del sector papelero

La distribución directa de paquetes de útiles escolares por parte del gobierno del Estado de México reduce hasta en un 60 por ciento las ventas de los comercios establecidos durante la temporada de regreso a clases.

(Foto: Especial).

Hugo Ávila Guadarrama, presidente de la Asociación de Negocios de Papelerías del Estado de México, señaló que este esquema afecta el flujo de ingresos de los comercios locales, los cuales pierden la oportunidad de surtir la mayor parte de los materiales que requieren los estudiantes.

El dirigente explicó que los paquetes repartidos por la autoridad estatal no son adquiridos a proveedores o papelerías mexiquenses. Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades al asegurar que los negocios de la entidad cuentan con la capacidad operativa y el abasto necesario para atender la demanda escolar, además de advertir que la entrega de artículos en especie por parte del gobierno genera un gasto logístico elevado y limita la generación de empleos locales.

Para contrarrestar el impacto, la organización propone sustituir la repartición de paquetes por un sistema de vales o tarjetas electrónicas, similar al aplicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con Ávila Guadarrama, este mecanismo permitiría a las familias elegir materiales de mejor calidad en los negocios de su preferencia, abarataría los costos de distribución para el gobierno y reactivaría la economía regional mediante la recaudación de impuestos y la conservación del comercio formal.

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