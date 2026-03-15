Reportan 44 detenidos por extorsiones en carreteras del nororiente del Edoméx

El diputado Samuel Hernández Cruz (Morena) informó que, derivado de un llamado al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizado el 20 de enero, se han detenido a 44 personas por presuntas extorsiones contra automovilistas en las carreteras de la zona nororiente, donde implementaban falsos operativos simulando ser policías ministeriales.

(Foto: Especial)

Durante el ‘Simulador Legislativo: Jóvenes del Distrito 33 Ojo de Agua’ , realizado en el Congreso mexiquense con estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) , el parlamentario indicó que solicitó al fiscal información y, de ser procedente, la apertura de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos y extorsiones en la carretera federal México–Pachuca, principalmente en la zona de Tecámac y Ojo de Agua.

«Derivado de ese llamado que hicimos aquí en el Congreso del Estado, porque era un reclamo popular, hay 44 detenidos por extorsiones en las carreteras de la zona nororiente del Estado de México. Principalmente los tramos de Pirámides-Tulancingo y México-Pachuca. Son vialidades muy importantes donde se estaban cometiendo este tipo de delitos», expresó el parlamentario.

Hernández Cruz aseguró que el trabajo de las, le y los diputados es legislar y escuchar las necesidades del pueblo para gestionar soluciones ante las autoridades correspondientes. También compartió que este 11 de marzo el Pleno legislativo exhortó, a propuesta suya, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal a informar sobre el estado actual del Auditorio Metropolitano de Tecámac, así como a las secretarías de Cultura y Turismo y de Finanzas para considerar su donación y la designación de recursos para un fin educativo. Lamentó que, desde su inauguración el 10 de diciembre de 2017, el inmueble no ha operado de manera continua, permaneciendo inactivo o subutilizado, convertido en un «elefante blanco» de la región.

El diputado también compartió con los estudiantes los alcances de las reformas que castigan con hasta 8 años de prisión la violencia vicaria, y recordó las reformas en materia de extorsión para proteger a comerciantes y automovilistas, así como la expedición de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión.

Por último, ante autoridades de la UAEMEX, el diputado habló sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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