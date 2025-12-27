Reportan 65.7% de eficiencia en conciliaciones laborales del Edoméx

La Secretaría del Trabajo del Estado de México informó que, desde septiembre de 2023 hasta el 14 de noviembre de 2025, un total de 214,683 personas han sido atendidas a través de los mecanismos de conciliación y defensa laboral establecidos por la administración estatal.

Más de 172 mdp entregados directamente a favor de trabajadores (Foto: Especial)

Las cifras indican que durante el año 2025 se registró una eficiencia del 65.77% en los procesos de conciliación. En este periodo se celebraron 18,260 audiencias, se firmaron 4,905 convenios sin llegar a juicio, se suscribieron 1,288 convenios con juicio y se emitieron 1,540 laudos, de acuerdo con datos proporcionados por la dependencia.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la entidad benefició directamente a 5,769 personas con la entrega de más de 172 millones de pesos, dentro de un monto global de 948 millones de pesos en indemnizaciones.

Las instancias que brindan esta atención son el Centro de Conciliación Laboral, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, organismos adscritos a la Secretaría del Trabajo.

El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, afirmó que estas acciones reflejan un modelo de justicia laboral enfocado en el diálogo y la solución pacífica de conflictos, con el objetivo de reducir tiempos, costos y litigios prolongados.

Las autoridades señalaron que este enfoque se alinea con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve la conciliación como un proceso de diálogo social mediante el cual un tercero imparcial facilita acuerdos entre trabajador y empleador para resolver conflictos de manera justa y oportuna.

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