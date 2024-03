Reportan brigadas control del 100% en incendios forestales de Texcoco y del 70% en Amecameca

El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque) informa que gracias al trabajo de más de 270 brigadistas de diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como Ejidales, han logrado establecer avances en el control de los incendios forestales registrados en los municipios de Texcoco y Amecameca.

Más de 270 brigadistas de distintas dependencias han participado en las labores de combate en Santa María Tecuanulco, Texcoco, y el Parque Nacional Izta-Popo, en Amecameca (Foto: Especial).

Sobre el incendio forestal registrado en la comunidad de Santa María Tecuanulco, en Texcoco, se reporta en estatus de control al cien por ciento.

En las labores de combate participaron brigadas de Probosque con 22 elementos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco elementos, así como de Protección Civil del municipio de Texcoco.

Hasta el momento, las brigadas permanecen en el lugar donde ya se realizan labores de rescoldeo, que consiste en movilizar las brasas y cenizas para identificar puntos de calor y sofocarlos con el objetivo de evitar que el fuego se reactive, por lo que aún puede ser posible visibilizar humó durante estas labores de liquidación.

Asimismo, en el Parque Nacional Izta-Popo, del municipio de Amecameca, al corte de las 15:00 horas del 18 de marzo del año en curso, las brigadas reportan un avance del 70 por ciento.

En las labores de combate han participado más de 250 brigadistas de dependencias de los tres órdenes de gobierno entre las que destacan, Probosque, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Guardia Nacional, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como brigadas ejidales y comunales, quienes llevan a cabo un contrafuego para evitar que avance el incendio.

Se espera que en las próximas horas se logre establecer una línea de control para que, posteriormente, las brigadas realicen labores de liquidación.

A la par de estos incendios durante este lunes se combatieron incendios en los municipios de: Villa de Allende, Donato Guerra, Temascaltepec, Aculco, Zumpahuacán, Timilpan, Ocuilan, Tenango Del Valle, Tenancingo y dos en Nicolás Romero.

Del 01 de enero al 17 de marzo en la entidad mexiquense se han registrado 370 incendios forestales, con una afectación de 3 mil 017.86 hectáreas (has), de las cuales, 2 mil 803. 64 has corresponden a arbusto y pastizales, en tanto, 191.22 has son de arbolado renuevo y 23.00 has más de arbolado adulto.

