Identifican a tirador en Teotihuacán: ataque armado deja dos muertos y 13 lesionados

Una intensa movilización de fuerzas federales y estatales se registró la tarde de este lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, tras reportarse el uso de armas de fuego dentro del recinto histórico. En los hechos, dos personas murieron y 13 resultaron lesionadas.

(Video: Especial).

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por testigos, las detonaciones se escucharon en las inmediaciones de la Plaza de la Luna, lo que provocó el desalojo inmediato de cientos de turistas que se encontraban en el área al momento de los hechos.

A través de reportes ciudadanos y material captado por visitantes, se logró identificar a un hombre ubicado en la parte superior de la Pirámide de la Luna, quien portaba lo que ha sido descrito preliminarmente como un arma de fuego larga.

Ante la presencia del individuo en la cúspide del monumento, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del estado de México activaron un protocolo de contención, estableciendo un cerco perimetral para restringir el movimiento en las calzadas principales y evitar que más personas se aproximaran a la estructura.

El tirador fue identificado por la Fiscalía como “Julio César Jasso Ramírez” (Foto: Especial).

Reportes preliminares indican que el incidente ha dejado personas heridas en la zona baja de la plaza, sin embargo, el número oficial de víctimas y la gravedad de sus lesiones permanecen bajo reserva en espera de un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hasta este momento, las autoridades mantienen el control de los accesos a la zona arqueológica, mientras especialistas en seguridad y servicios de emergencia trabajan en el lugar para garantizar la integridad de los presentes y proceder con la detención del presunto responsable.

Un revolver fue asegurado en la Pîrámide de la Luna (Foto: Especial).

Actualización: 13 heridos e identifican al tirador

La Fiscalía del Estado de México informó, de manera preliminar, que en el agresor fue identificado como “Julio César Jasso Ramírez” con identificación oficial mexicana. Agregó que la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho.

En tanto, la cifra de heridos se actualizó a 13. Se trata de seis víctimas de origen estadounidense, una de origen ruso, dos de nacionalidad colombiana, una más de Países Bajos y una de origen brasileño.

La lista lesionados en Teotihuacán proporcionada por el gabinete de seguridad (Foto: Especial).





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