Reportan dos lesionados tras explosión de un polvorín de Ozumba

Dos personas resultaron lesionadas tras la explosión de un polvorín en el barrio del Chamizal, ubicado sobre el libramiento de Atlautla, en el municipio de Ozumba, estado de México. El incidente ocurrió cerca de las 9:15 de la noche del 24 de diciembre, cuando dos fuertes estruendos sorprendieron a los habitantes de la zona.

Los afectados fueron identificados como Luis, de 24 años, y Saúl, de 29 años, quienes salvaron milagrosamente la vida y presentan quemaduras de primer y segundo grado (Foto: Especial).

Los afectados fueron identificados como Luis, de 24 años, y Saúl, de 29 años, quienes salvaron milagrosamente la vida y presentan quemaduras de primer y segundo grado. El presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia informó que fueron trasladados por ambulancias de los municipios de Amecameca y Tepetlixpa al Hospital Valentín Gómez Farías, en la delegación Zentlalpan de Amecameca, donde reciben atención médica.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la explosión se originó por la fricción de pólvora al interior del taller. El establecimiento contaba con un permiso vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de redes sociales circulan videos que muestran un inmueble en llamas y del cual salen chispas por los cohetes que se encendían.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar el incendio. Elementos de Protección Civil municipal y estatal continúan en la zona para descartar riesgos adicionales. Vecinos reportaron que la detonación se escuchó a varias cuadras a la redonda. No se reportan víctimas mortales.

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