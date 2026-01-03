Reportan evidencia de una inusual explosión cósmica que combinaría supernova y kilonova

Un grupo internacional de astrónomos reportó evidencias de la posible observación de un fenómeno explosivo extremadamente raro, que combinaría características de una supernova y una kilonova. Los hallazgos, publicados en la revista Astrophysical Journal Letters, se derivan del análisis de un evento detectado el 18 de agosto de 2025.

Ese día, los detectores de ondas gravitacionales LIGO (en Luisiana y Washington) y Virgo (en Italia) captaron una señal proveniente de lo que parecía ser la fusión de dos objetos compactos, al menos uno de ellos de masa inusualmente baja. Horas después, la cámara Zwicky Transient Facility (ZTF) en el Observatorio de Palomar identificó una contraparte óptica: un objeto que se desvanecía rápidamente en el espectro rojo, ubicado a aproximadamente 1,300 millones de años luz de distancia. Este objeto fue designado inicialmente como ZTF 25abjmnps y luego renombrado AT2025ulz.

Inicialmente, la señal de ondas gravitacionales y el comportamiento óptico temprano del evento se asemejaron mucho a la kilonova histórica GW170817 detectada en 2017, una explosión resultante de la colisión de dos estrellas de neutrones. Sin embargo, días después, AT2025ulz mostró un comportamiento inesperado: comenzó a brillar de nuevo, cambió a un color azul y su espectro reveló la presencia de hidrógeno. Estas son características típicas de una supernova —la explosión resultante del colapso de una estrella masiva— y no de una kilonova clásica.

Esta combinación de señales llevó a los investigadores a proponer un escenario hipotético secuencial. Primero, una estrella masiva que giraba muy rápidamente habría colapsado en una supernova. Este colapso, en lugar de producir un agujero negro o una única estrella de neutrones, habría generado un par de estrellas de neutrones «gemelas», al menos una de ellas con una masa inferior a la del Sol (una «estrella de neutrones subsolar»). Este par binario, nacido de la supernova, se habría fusionado casi de inmediato —en cuestión de días— produciendo la kilonova y la señal de ondas gravitacionales detectada posteriormente.

Los autores del estudio enfatizan que se requiere más evidencia para confirmar esta interpretación. (Foto: Especial)

De verificarse, este evento, denominado tentativamente «superkilonova», ampliaría el conocimiento actual sobre los posibles resultados del colapso estelar y los mecanismos de formación de sistemas binarios compactos.

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