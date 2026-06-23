Reportan fallecimiento de elemento de seguridad tras atender un robo con violencia en San Mateo Atenco

La mañana de este martes se registró el fallecimiento de un elemento de la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil de San Mateo Atenco, luego de intervenir en un reporte de robo con violencia en una farmacia ubicada en la Avenida Benito Juárez, en el Barrio San Nicolás.

(Foto: Especial).

El oficial, identificado como el Policía Primero Aldo Alfonso Campos Martínez, resultó lesionado por impacto de arma de fuego durante el suceso y, a pesar de recibir atención prehospitalaria y ser trasladado de urgencia al Centro Médico del ISSEMYM, perdió la vida a causa de la gravedad de sus heridas.

Los hechos ocurrieron la noche del 22 de junio, cuando el personal policial acudió al establecimiento comercial tras una alerta emitida por el Centro de Mando C4 Municipal. En el sitio se localizó a un hombre armado que mantenía retenidos a tres trabajadores de la farmacia. Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso accionó su arma de fuego contra los elementos, lo que detonó una confrontación en el lugar.

La movilización concluyó con el resguardo de los tres empleados y la detención del presunto agresor, identificado como Rafael Arturo “N”, de 31 años de edad y residente de Toluca. Al asegurado se le incautó un arma de fuego, una motocicleta y dinero en efectivo, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Consultas en plataformas institucionales indicaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por robo y se le vincula con otros asaltos comerciales en el Valle de Toluca. Tras el deceso del oficial, las autoridades locales indicaron que se colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos.

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