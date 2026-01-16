Rescatan a canino de supuesto maltrato animal en Lerma

Por el presunto delito de maltrato animal, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policía Municipal y Centro de Bienestar Animal dieron cumplimiento a una orden de técnica de investigación de cateo para rescatar a un ejemplar canino.

El ejemplar se encontraba en un domicilio particular en condiciones insalubres.

Derivado de una denuncia por supuesto maltrato animal, esta Representación Social solicitó y obtuvo de un Juez, una orden de técnica de investigación de cateo para un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Lerma, con la intención de localizar a un ejemplar canino de la raza labrador, de aproximadamente 6 años de edad, de color blanco, de aproximadamente medio metro de altura.

El Agente del Ministerio Público, al constituirse en el domicilio señalado, con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, solicitaron a la persona que se encontraba en el mismo permiso para entrar a la propiedad, una vez obtenido; en dicho sitio fue localizado el ser sintiente, coincidente con las características descritas en la denuncia.

Luego de ser revisado por personal de Protección Animal del municipio, se determinó que el canino presentaba mal estado de salud y aparente desnutrición, por lo cual fue trasladado y resguardado por dicha dependencia en lo que continúan las investigaciones.

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