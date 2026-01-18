Rescatan a dos perros por presunto maltrato animal en Toluca

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), la Dirección de Medio Ambiente y la Policía Municipal de Toluca, rescataron a dos caninos por presunto maltrato animal. La intervención se realizó en un domicilio particular ubicado en la comunidad de Cacalomacán, perteneciente a dicho municipio.

Una vez con el mandamiento, las autoridades procedieron a localizar y acceder a la vivienda. (Foto: SSEM)

La acción se originó tras una denuncia ciudadana por el presunto delito de maltrato animal. La Representación Social solicitó y obtuvo una orden judicial para realizar una técnica de investigación de cateo en el inmueble señalado.

Dentro del inmueble se encontraron dos perras en aparente estado de abandono y sin alimento. Al ser revisadas por personal veterinario especializado, una de las caninas fue diagnosticada con una fractura en fase de reparación, exudado sanguinolento y olor fétido, condiciones que ponían en riesgo su integridad física. Ante este cuadro, ambos ejemplares fueron asegurados y trasladados por personal de la Cepanaf para recibir la atención médica y los cuidados necesarios.

Una vez concluida la diligencia de cateo, la Fiscalía de Justicia del Estado de México continuó con la integración de la investigación correspondiente. El objetivo de las indagatorias es determinar la identidad del presunto responsable del delito de maltrato animal y reunir los elementos probatorios necesarios para fincar responsabilidades conforme a la ley. El caso permanece en fase de investigación.

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