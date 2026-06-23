Respalda Delfina Gómez Plan Rector del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez respaldó el Plan Rector de la Gestión 2026-2029 del Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), sustentado en los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, reiteró su disposición para mantener el diálogo abierto y la coordinación institucional, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley en el servicio público.

Reconoce Gobernadora Delfina Gómez el compromiso de esta institución para acercar la justicia a la población mexiquense durante el periodo 2026-2029, con acciones como Salas Itinerantes.

“La transformación que vive el Estado de México requiere instituciones y tribunales sólidos que garanticen certeza jurídica, fortalezcan el Estado de Derecho y contribuyan a consolidar administraciones públicas transparentes, eficaces y de territorio. Por ello, expreso mi reconocimiento al Magistrado Presidente, Doctor Luis Eduardo Gómez García, por impulsar una ruta clara y estratégica para el funcionamiento de este órgano jurisdiccional”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal destacó que el Plan Rector está alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, especialmente en materia de eficiencia administrativa, profesionalización, innovación, integridad y justicia social; además de incorporar temas como la protección del medio ambiente y el bienestar animal.

También reconoció el compromiso que refleja este instrumento para acercar la justicia a los sectores que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a ella, mediante la propuesta de una Sala Itinerante que facilitará los servicios de justicia administrativa en todas las regiones de la entidad.

“Poner la justicia al alcance de la gente es una de las formas más efectivas de generar igualdad, garantizar derechos y fortalecer la confianza ciudadana”, señaló la Titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, Luis Eduardo Gómez García, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, afirmó que el TRIJAEM es un pilar fundamental para garantizar el Estado de Derecho y el bienestar de la sociedad mexiquense.

Asimismo, convocó a magistradas, magistrados, así como al personal jurisdiccional y administrativo, a trabajar de manera conjunta con el Gobierno estatal para consolidar una justicia administrativa accesible, confiable, legítima y transformadora.

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