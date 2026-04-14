Respaldan congresistas propuesta para digitalizar gaceta municipal

Diputados de morena, PT y PAN respaldaron la propuesta del diputado Valentín Martínez Castillo (morena) para que la gaceta municipal en formato electrónico tenga validez legal y carácter de documento público cuando sea emitida por la secretaría del ayuntamiento, toda vez que consideraron que fortalecerá la transparencia e impulsará la modernización y la eficiencia en el ámbito municipal.

Congresistas de morena, PT y PAN respaldaron la iniciativa del diputado Valentín Martínez (morena) para que la gaceta municipal en formato electrónico tenga validez legal y carácter de documento público cuando sea emitida por la secretaría del ayuntamiento.

En reunión de las comisiones de Legislación y Administración Municipal, así como de la Comisión Especial de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Elena García Martínez (morena), el diputado Gerardo Pliego Santana (morena) y las legisladoras María del Consuelo Estrada Plata (PT) y Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) también reconocieron que la propuesta para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México se armonizaría con las últimas reformas en la materia.

El proponente enfatizó que el proyecto legislativo atiende una realidad ineludible, pues indicó que, aunque los ayuntamientos ya usan plataformas digitales para difundir sus actos, el marco jurídico aún no les otorga efectos legales.

“Esta desconexión, en la práctica administrativa y en la norma, genera incertidumbre sobre la validez y obligatoriedad en los actos publicados electrónicamente”, aseguró.

Por otro lado, indicó que la iniciativa es acorde a la reforma aprobada por el Congreso local en mayo de 2025, a propuesta del diputado Gerardo Pliego y de la gobernadora Delfina Gómez, la cual estableció que la validez de actos públicos radica en su autenticidad e integridad, y no en su soporte físico, así como la que obliga a los poderes del Estado a implementar herramientas tecnológicas y permanentes para garantizar certeza jurídica, transparencia y gobierno abierto.

Al respecto, por morena, la diputada Elena García resaltó que se plantee otorgarle validez jurídica a la información de los acuerdos de cabildo a través de las gacetas municipales digitales. El parlamentario Gerardo Pliego señaló que permitiría agilizar la difusión de información para llegar a más sectores de la sociedad, así como ahorro de impresiones y disminución de tala de árboles.

Por el PT, la congresista María del Consuelo Estrada consideró de suma importancia la correlación de los municipios con el gobierno, indicó que la reforma favorecería a los ayuntamientos con las publicaciones oficiales y aseguró que se haría más visible la labor del Congreso.

Al presidir la reunión, la legisladora Alexia Dávila reconoció que se brindaría mayor certeza a la ciudadanía sobre el trabajo de los ayuntamientos, además de que se adaptarían los procesos a una realidad digital. No obstante, sugirió que, para aquellos municipios que no cuenten con las capacidades tecnológicas para concretar la reforma, se establezca que el proceso sea paulatino. También planteó que se elimine la solicitud de contribución en los casos en que las personas ciudadanas soliciten las gacetas municipales, en atención al principio de máxima publicidad.

Cabe señalar que el proyecto legislativo asegura que la gaceta municipal garantizará la integridad y autenticidad de su contenido mediante firma y sello electrónico, así como el previo pago de la contribución correspondiente cuando se soliciten ejemplares certificados de la gaceta.

Entre otros aspectos, establece que se impriman cinco ejemplares de la gaceta municipal, con idénticas características y contenido, para efectos de evidencia documental, y para garantizar su publicación en los casos en que resulte imposible por causas de fuerza mayor acceder a su edición electrónica, los cuales no estarán a la venta y quedarán a resguardo de la secretaría del ayuntamiento y del archivo municipal.

Asimismo, que todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el resultado de su votación, sean difundidos cada mes en la gaceta municipal en su versión electrónica y en los estrados de la secretaría del ayuntamiento.

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