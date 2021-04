Restablecen enfermos de COVID-19 capacidad respiratoria gracias a terapia física y pulmonar

La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), brinda atenciones especializadas en rehabilitación tanto física como respiratoria, a pacientes que, derivado de haber padecido COVID-19, enfrentan episodios de debilidad en la función física y pulmonar.

Ofrecen especialistas fisioterapia e inhaloterapia a personas con secuelas de COVID-19. (Foto: especial).

Gracias a la rehabilitación física y pulmonar que recibe por parte de especialistas del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Hernando Meis Berna,l de 51 años de edad, recupera su salud y la movilidad de su cuerpo, con lo que dice, ha vuelto a nacer.

Hernando Meis enfermó gravemente de COVID-19, el virus atacó con severidad sus pulmones y debilitó su cuerpo, sin embargo, la vocación, el compromiso y la inagotable labor del personal médico, sumado a su determinación por vivir, lograron que venciera el virus.

“Estuve intubado más de 20 días aproximadamente, estuve intubado, estuve grave, me dieron la posibilidad, le avisaron a la familia que estaba en la posibilidad de morir, pasé una situación muy difícil, internado yo no sabía nada de mi vida hasta que desperté”, expresó el beneficiario.

Al respecto, el ISEM informó que, con el objetivo de apoyar la rehabilitación de pacientes que enfrentan algunas secuelas del COVID-19, se implementaron servicios de este tipo, a fin de brindar atención a las y los mexiquenses y con ello, contribuir a la recuperación de su salud.

En ese sentido, ofrecen inhaloterapia y fisioterapia para reducir riesgos de secuelas en el sistema respiratorio y músculo esquelético para aquellos pacientes que enfrentan episodios de debilidad en la función física y pulmonar.

Al recibir su alta sanitaria, Meis Bernal había perdido la fuerza total en piernas y brazos. Hoy, gracias a las atenciones especializadas en rehabilitación tanto física como respiratoria que recibe en el nosocomio, ha logrado reducir las secuelas de la enfermedad de manera significativa.

“Sí me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante a volver a recuperar todo lo que es el movimiento de mis piernas, el movimiento de los brazos, de todo el cuerpo en sí, en general, paso a paso lo he ido recuperando y se han visto mis movimientos”, destacó el beneficiario.

“Ahora ya me puedo comunicar más, ya puedo hablar más, incluso mi voz cambió porque mi voz era cerrada, pero ahora gracias a Dios mis pulmones ya se esforzaron, ya puedo aguantar más la respiración, ya puedo respirar más profundo; antes era el respirar y se me cortaba la voz”, explicó.

Como parte de este proceso, el personal de salud realiza pruebas que consisten en la medición de flujos y volúmenes respiratorios, además movilización temprana y actividad física, en función de las condiciones de cada paciente, así como ejercicios respiratorios.

La dependencia refirió que principalmente aquellos pacientes que requirieron soporte de ventilación mecánica, apoyo de oxígeno suplementario e inmovilización prolongada en cama, tienden a presentar secuelas, por ello, es necesario contar con este tipo de servicios.

A través de estas terapias, mejoran la fuerza muscular, movimiento, coordinación y equilibrio, capacidad pulmonar, el ánimo y la confianza; por ello, el Hospital “Dr. Nicolás San Juan” mantiene este servicio que se ha vuelto fundamental para pacientes que afrontaron con severidad la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2.

Para Hernando falta camino por recorrer, hoy manifiesta estar muy agradecido con todo el personal de Salud que le ha atendido, orientado y apoyado; con médicos, inhaloterapeutas y fisioterapeutas, que le han dado una nueva oportunidad de vida.

“Gracias a ellos me he recuperado, he salido adelante, voy por buen camino, la terapia sí te puede ayudar, te puede acompañar en tus actividades diarias, yo la recomiendo ampliamente porque sí sirve, sí funciona”, relató el paciente, que cada semana acude a terapia física y pulmonar.

