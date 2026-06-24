Restaurará Toluca sus espacios verdes con la plantación de 126 mil árboles y plantas

Por primera vez Toluca arborizará una de las zonas industriales más amplias de la entidad con la plantación de grandes árboles de más de 15 metros, en beneficio de la población y mejorar la calidad de aire, así mismo, la capital del estado será beneficiada con la plantación de 126 mil árboles y plantas en espacios urbanos y naturales del municipio, señaló el alcalde Ricardo Moreno.

Busca Gobierno municipal disminuir las islas de calor en beneficio de la población: Ricardo Moreno.

Destacó que la puesta en marcha de la Estrategia de Restauración 2026, permitirá atacar las islas de calor del territorio y enfriar la ciudad, pues se contempla la plantación de 46 mil que serán ubicados en la zona urbana y 89 mil en áreas forestales, además se crearán 100 jardines polinizadores de los cuales 56 ya se encuentran instalados.

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, Moreno Bastida destacó que esta estrategia se realiza con el Atlas Vegetal Urbano de Toluca, que permite identificar con precisión dónde plantar, qué especies son las adecuadas para cada sitio y quién será responsable de su mantenimiento; por ello, el Gobierno municipal se consolida como una ciudad más verde, resiliente y preparada para enfrentar los efectos del cambio climático desde la responsabilidad y la planeación.

Añadió que se incorpora por primera vez la participación del sector industrial en la arborización de sus espacios, siendo el Parque Industrial Toluca el que se sume con acciones para mejorar la calidad del aire y fortalecer la infraestructura verde.

A su vez, la directora general de Medio Ambiente, María del Carmen Soto Garduño, explicó que el programa intervendrá vialidades, parques, áreas naturales protegidas, bordos y humedales con especies seleccionadas de acuerdo con las condiciones de cada zona, pues se dará prioridad en las colonias identificadas con mayores islas de calor, especialmente en la parte norte.

Además, informó que el proyecto contempla la recuperación de humedales, la conservación de especímenes existentes y la participación de empresas, universidades, ciudadanía y servidores públicos, pues la reforestación masiva se ejecutará a través del programa «Yo pongo guapa a Toluca», en conjunto con diversas jornadas comunitarias que sumarán los esfuerzos de miles de vecinos y trabajadores municipales.

En su intervención, el Director General de Innovación, Gabriel Medina, refirió que para resolver la escasez histórica de espacios peatonales aptos, donde abundan banquetas de apenas 60 a 80 centímetros de ancho, la administración identificó a través de un mapa de priorización las calles exactas que intervendrá.

Esta iniciativa forma parte de una política de gestión ambiental que busca corregir el diseño de la infraestructura heredada y asegurar espacios adecuados en las obras nuevas, con este esquema, las autoridades sustituyen las plantaciones improvisadas por una estrategia técnica que define con precisión qué vialidades cuentan con las condiciones necesarias para recibir nuevos ejemplares.

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