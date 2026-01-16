Retira Gobierno municipal 33 vehículos en operativo vial en Palmillas

El Gobierno municipal desplegó el Operativo de Liberación de Espacios Públicos en el mercado de Palmillas, sobre la vialidad Toluca–Atlacomulco, para recuperar el flujo normal de los carriles laterales y mejorar la movilidad en una de las zonas comerciales con mayor carga en el norte del municipio.

La recuperación de los espacios públicos es una acción permanente para mejorar la movilidad y el orden vial: Ricardo Moreno

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, a través de la Dirección de Sustentabilidad Vial, en conjunto con la Dirección de Inspección y Control Comercial del Ayuntamiento, retiraron 33 vehículos que se encontraban obstruyendo la circulación de los automóviles y peatones en las inmediaciones del mercado, pues se encontraban estacionados en los carriles laterales.

Durante el despliegue se contó con un estado de fuerza integrado por inspectores, cuatro unidades oficiales, ocho motopatrullas y seis grúas, además del apoyo operativo del Agrupamiento Cóndor, lo que permitió que los vehículos retiraros fueran trasladado a los corrales de Grúas Manzur y Grúas Hermanos León, esta acción fue realizada sin incidentes y con apego a los protocolos establecidos.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno señaló que este tipo de operativos continuarán de manera focalizada en puntos críticos del municipio para garantizar el uso adecuado del espacio público, fortalecer el orden vial, mejorar la seguridad de peatones y automovilistas, evitando así accidentes automovilísticos.

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