Retoma ITT actividades ambientalistas en Parque Sierra Morelos

A más de un año que se suspendieran los programas ambientales encabezados por el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca) del Tecnológico Nacional de México (TecNM), debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, se reanudaron las labores del Programa de Forestación del Parque Sierra Morelos, en donde se buscará la reposición de 18 mil árboles, ya que en el 2020 se perdió el 60% de los árboles sembrados, informó, Isaías de la Rosa Gómez, coordinador del Programa Ambiental Institucional (PAI).

La reanudación de programas ambientales como este, cumple con las condiciones de seguridad en materia de salud para las personas participantes, ya que se trata de actividades al aire libre, en un área natural altamente oxigenada, donde no existe ninguna labor que requiera que las personas estén juntas (Foto: Especial).

Luego de que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y el Ayto. de Toluca, abrieron las puertas para continuar con el programa de forestación del ITToluca en el Parque Sierra Morelos, trabajadores de una empresa automotriz y estudiantes del ITToluca y de la Facultad de Odontología de la Uaemex, acudieron sin el acompañamiento de sus familias (como regularmente se hacía), para realizar actividades de compostaje, hidratación y siembra de 700 árboles, explicó, Isaías de la Rosa.

Aseguró que la reanudación de programas ambientales como este, cumple con las condiciones de seguridad en materia de salud para las personas participantes, ya que se trata de actividades al aire libre, en un área natural altamente oxigenada, donde no existe ninguna labor que requiera que las personas estén juntas, además de que las autoridades han solicitado se trabaje en grupos reducidos no mayor a 25 personas.

Detalló, que, en el caso del proceso de hidratación de los árboles, que antes era cada ocho días, ahora tendrá que ser de forma más espaciada (de entre 15 a 20 días), para poder tener un mayor control en los grupos participantes, sin embargo, el problema más grave es que los estanques de agua de lluvia, varios de ellos se encuentran prácticamente secos o con bajos niveles de agua, por lo que se ha tenido que recurrir a utilizar a pipas de agua proporcionadas por el Ayto. de Toluca.

Explicó que el programa de forestación en este 2021, por primera vez, no se darán en adopción ningún predio, en parte, porque ya quedan pocos predios para forestar y también porque no existen aún las condiciones para ejecutar todos los trabajos necesarios, como lo es la preparación del terreno con lodos residuales, las cepas para sembrar los árboles, la señalización de los lotes, etc., por lo que en este año sólo se trabajará en la reposición de los árboles que no se lograron.

A pesar de las circunstancias, el programa debe continuar ya que es de los pocos existentes en el país, bajo un ecosistema integral en donde participan gobierno, instituciones educativas y sociedad, indicó, Isaías de la Rosa, al reconocer que no será suficiente para mitigar el deterioro ambiental; ante ello, instó a la ciudadanía a contribuir desde sus labores diarias en el cuidado del medio ambiente.

