Retomar escuelas de tiempo completo de nivel básico, propone Alejandro Castro

El diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) propuso retomar el modelo de escuelas de tiempo completo en el nivel básico estatal, un programa que fue eliminado a nivel nacional en 2022. Lo consideró una estrategia integral con visión equitativa, incluyente y solidaria, que, además de sus beneficios pedagógicos, apoya a madres y padres trabajadores al permitir que sus hijas e hijos permanezcan en un espacio seguro, supervisado y enfocado en el aprendizaje.

En el Congreso mexiquense, el diputado Alejandro Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso reanudar las escuelas de tiempo completo por sus bondades pedagógicas y beneficios para madres y padres trabajadores (Foto: Especial).

Mediante su iniciativa para reformar la Ley de Educación estatal, el parlamentario propuso que las escuelas de tiempo completo, con una jornada de ocho horas continuas, tengan como objetivos fortalecer el proceso educativo, consolidar el aprendizaje y reforzar los conocimientos, fomentar hábitos de estudio, desarrollar actividades extracurriculares, favorecer la convivencia escolar y mejorar tanto la evaluación institucional como los resultados del alumnado.

El proyecto legislativo propone que la autoridad educativa estatal seleccione a las escuelas que podrían operar bajo esta estrategia con base en criterios de oportunidad, pertinencia, necesidad y rezago, mientras que los planteles educativos de un solo turno estarían en posibilidad de solicitar a la autoridad educativa, por escrito, su inclusión en esta estrategia, siempre que cuenten con el acuerdo de la mayoría de integrantes de la comunidad escolar.

De aprobarse por el Pleno legislativo, las escuelas de tiempo completo deberán observar que la jornada escolar se destine primordialmente al desarrollo de actividades de aprendizaje, además de suministrar alimentos con apoyo de los mecanismos de participación social de madres y padres de familia, aunque aquellas que atiendan a población con elevados índices de pobreza, marginación y en condición alimentaria deficiente, según diagnósticos oficiales de instituciones públicas, proveerían el servicio gratuito de alimentos.

La autoridad educativa estatal adoptaría las medidas de organización, asignación de personal y distribución de cargas horarias que resulten necesarias para garantizar la prestación del servicio, y solo podrían participar en esta estrategia las escuelas de un solo turno de horario escolar.

Entre las acciones de las autoridades educativas estatal y municipales se encontraría establecer, de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y en los términos previstos por la Ley de Educación estatal, las escuelas de tiempo completo.

La iniciativa contempla que estas escuelas inicien su operación a partir del ciclo escolar 2026-2027, de manera gradual y conforme a la suficiencia presupuestaria, la disponibilidad de infraestructura y de personal, y con base en las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la autoridad educativa.

Por lo tanto, tratándose del ejercicio fiscal 2026, el Ejecutivo estatal realizaría los ajustes y adecuaciones presupuestales necesarias, mientras que para los ejercicios subsecuentes el Congreso mexiquense tendría que garantizar las asignaciones presupuestales.

El documento, cuya lectura se omitió durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, señala que, desde su creación en 2008 hasta su extinción en 2022, se calcula que las escuelas de tiempo completo beneficiaron acumuladamente a más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes. En su último año, precisa, el programa alcanzó a más de 27 mil escuelas y alrededor de 3.6 millones de estudiantes de tres a 15 años. Del total de personas beneficiarias, acota, el 55 por ciento vivía por debajo de la línea de pobreza. Respecto al Estado de México, precisa que este modelo llegó a beneficiar, en 2022, a 380 mil alumnas y alumnos de mil 360 escuelas.

Entre los principales beneficios de este modelo, el documento menciona el reforzamiento de los contenidos académicos, la ampliación de oportunidades para actividades artísticas, culturales y deportivas, la generación de ambientes escolares más favorables para la convivencia y un mayor apoyo para madres, padres y personas cuidadoras, al extender el tiempo de permanencia segura de niñas, niños y adolescentes en la escuela.

Refiere, además, que las evaluaciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social documentaron que el programa logró mejorar los aprendizajes e incrementar las posibilidades de formación integral del alumnado, aunado a que, en escuelas ubicadas en contextos de mayor vulnerabilidad, el componente alimentario representó un beneficio adicional para la permanencia escolar, la atención a condiciones de desigualdad y el bienestar cotidiano.

La propuesta indica que, con la abrogación de la Ley General de Educación, el 30 de septiembre de 2019, y la posterior expedición de las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra, el 31 de diciembre de 2022, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo fue eliminado, lo que motivó la presentación de múltiples juicios de amparo que, tras su trámite, lograron reconocer que su desaparición ponía en riesgo la progresividad de los derechos humanos, en particular el derecho a la educación y el principio del interés superior de la niñez.

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