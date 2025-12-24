Retroceden exportaciones del Edomex 2.3% en tercer trimestre de 2025

El estado de México ocupó la décima posición nacional en exportaciones durante el tercer trimestre de 2025, con una participación del 3.6% del total nacional y un valor de 5,507.6 millones de dólares. Esta cifra representa una contracción anual del 2.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado de México ocupó la décima posición nacional en exportaciones durante el tercer trimestre de 2025 (Foto: Especial).



En el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), seis estados concentraron el 64.8% del total nacional: Chihuahua (18.9%), Coahuila (11.6%), Nuevo León (9.7%), Baja California (9.3%), Jalisco (9.1%) y Tamaulipas (6.2%). La entidad mexiquense no figuró entre los estados con mayor participación en subsectores clave como la fabricación de equipo de transporte, equipo de computación y comunicación, componentes electrónicos, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía, así como en el sector agropecuario.

A nivel nacional, el valor de las exportaciones creció 9.2% en tasa anual durante el tercer trimestre. Por sector económico, las exportaciones manufactureras registraron un incremento de 11.4%, la minería presentó una caída de 15.2% y las agropecuarias representaron el 17.5% del total. Por variación anual, destacaron las exportaciones manufactureras en Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Baja California Sur; las del sector minero en Zacatecas, Chiapas, Durango, Colima y Nuevo León; y las agropecuarias en Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Nuevo León.

En la mayoría de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Tabasco, Colima, Michoacán, Chiapas y Zacatecas, donde sobresalieron los sectores minero (petrolero y no petrolero) o agropecuario.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) señaló que el Estado de México es un exportador clave del país, ocupando consistentemente el tercer o cuarto lugar en exportaciones manufactureras y totales. La dependencia destacó el peso de su industria automotriz, aeroespacial, electrónica y farmacéutica, con más de 9,000 productos enviados a mercados internacionales.

Entre las principales fortalezas económicas del estado se encuentran su aportación del 9.1% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el 13.8% de la fuerza laboral del país, el 8.4% de la captación acumulada de inversión extranjera directa (IED), y el primer lugar nacional en número de unidades económicas con más de 817,000 establecimientos, equivalentes al 13.5% del total nacional.

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