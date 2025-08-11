Reubican a trabajadores de la Comisión de Regulación Sanitaria por daños estructurales

Unos 200 trabajadores de la Comisión de Regulación Sanitaria (CRS) han sido reubicados de manera temporal debido a los daños estructurales que presenta el edificio que ocupaban, ubicado en las calles de Josefa Ortiz y Morelos. Así lo dio a conocer Rubén Garduño Santana, representante sindical de la institución.

(Foto: Sonia Vilchis).

Según Garduño Santana, todavía quedan entre 30 y 40 trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, que esperan su reubicación. Estos empleados forman parte de áreas como servicios generales, el laboratorio estatal de seguridad pública y el servicio de emergencias del Edomex.

Los trabajadores se encuentran en una asamblea permanente a la espera de conocer la ubicación del nuevo edificio, y una vez que lo sepan, revisarán que el inmueble cumpla con todas las normativas de seguridad necesarias.

El representante sindical recordó que, desde el mes de mayo, los trabajadores habían laborado bajo protesta debido a los riesgos que representaba el edificio. Fue hasta este fin de semana que recibieron la notificación de sus nuevos puestos de trabajo a través de mensajería de texto.

Garduño Santana aseguró que buscará que estas reubicaciones se formalicen por escrito para dar certeza laboral a todos los empleados afectados.

Comentarios

comentarios