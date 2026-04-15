Revelan causa de incendio en ferretería de Toluca:fue un cortocircuito

Un cortocircuito en el sistema eléctrico de una ferretería fue la causa del incendio registrado en un local comercial cercano a la terminal de Toluca, según el peritaje oficial.

El reporte fue recibido a través del Centro de Mando Municipal, lo que permitió movilizar a los cuerpos de emergencia hacia el cruce de las calles Isidro Fabela y Diana Laura (Foto: Especial).

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia para contener el fuego y evitar afectaciones mayores en esta zona de alta afluencia económica; así lo informó el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, durante la conferencia de prensa «La Toluqueña».

En materia de protección civil por la temporada de lluvias, el gobierno local identificó 48 puntos de riesgo por encharcamientos e inundaciones distribuidos en el territorio municipal.

Ante este diagnóstico, el alcalde toluqueño detalló que se mantiene activo un protocolo de vigilancia y limpieza de infraestructura hidráulica para mitigar el impacto de las precipitaciones, priorizando la atención en las zonas donde la saturación del drenaje representa una amenaza recurrente para la población.

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