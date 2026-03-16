Revelan porqué los gatos son más propensos a sufrir enfermedades renales

Las enfermedades renales figuran entre los problemas de salud más comunes en los gatos domésticos, especialmente cuando alcanzan edades avanzadas. La insuficiencia renal crónica, en particular, es una de las afecciones más diagnosticadas por veterinarios en felinos adultos y mayores.

La insuficiencia renal es una de las enfermedades más comunes en gatos. Especialistas explican que su predisposición está relacionada con la evolución de la especie y el funcionamiento particular de sus riñones (Foto: Especial).

De acuerdo con especialistas y estudios científicos, esta predisposición no es casual: está relacionada con características biológicas y evolutivas propias de los gatos, que influyen directamente en el funcionamiento de sus riñones.

Una de las explicaciones más aceptadas por la ciencia tiene que ver con el origen evolutivo de los gatos. Sus antepasados provienen de regiones desérticas, donde el acceso al agua era limitado. Para adaptarse a ese entorno, desarrollaron la capacidad de concentrar la orina y aprovechar al máximo los líquidos que consumían.

Este mecanismo les permitió sobrevivir en ambientes áridos, pero también implica que sus riñones trabajan con una alta carga de filtrado. Con el paso del tiempo, esa exigencia puede favorecer el deterioro progresivo de la función renal. Por ese motivo, los felinos domésticos presentan una mayor tendencia a desarrollar enfermedades relacionadas con estos órganos.

Una enfermedad que avanza de forma silenciosa

La enfermedad renal crónica suele evolucionar lentamente y durante mucho tiempo puede no presentar síntomas evidentes. En muchos casos, los signos aparecen recién cuando el daño en los riñones ya está avanzado.

Entre las señales que pueden alertar a los tutores se encuentran el aumento en la ingesta de agua, una mayor frecuencia al orinar, pérdida de peso, disminución del apetito y cambios en el comportamiento habitual del animal.

Debido a esta evolución silenciosa, los veterinarios recomiendan realizar controles de salud periódicos, especialmente en gatos mayores.

La importancia de la prevención y los controles

Aunque no siempre es posible evitar la aparición de enfermedades renales, existen medidas que pueden ayudar a cuidar la salud de los gatos. Entre ellas se destacan ofrecer una alimentación adecuada, estimular la hidratación y realizar chequeos veterinarios regulares que incluyan análisis clínicos. Detectar a tiempo cualquier alteración en el funcionamiento renal puede marcar una gran diferencia en la calidad y expectativa de vida del animal.

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