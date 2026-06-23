Revisión del TECMEC avanza favorablemente, especialmente para el sector automotriz

El proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio se ha dado con buenas condiciones sin embargo se ve más que improbable que haya retroceso en la aplicación de aranceles que ya están en operación o bien que estos puedan cambiar a la baja.

Elisa Crespo Ferrer, presidenta Ejecutiva del Clúster Automotriz del estado de México (Foto: Rebeca Morales).

La revisión tiene como uno de los puntos de atención al sector automotriz, que tiene un importante participación en la economía de nuestro país.

Elisa Crespo Ferrer, presidenta Ejecutiva del Cluster Automotriz Metropolitano, señaló que para México, particularmente es el sector de proveeduría de autopartes, el que podría verse afectado, sin embargo, las modificaciones previstas por Estados Unidos tendrán impactos de manera específica en el ensamblado y la producción de vehículos y esto está relacionado principalmente con empresas de Estados Unidos.

De tal suerte que las decisiones deben ser cautelosas, pues sería su Mercado y su producción los que podrían tener mayores afectaciones.

Recordó que tan solo el año anterior, el abasto de México a Estados Unidos alcanzó los 16 millones de vehículos y recordó que México, sigue siendo el proveedor número uno de autopartes para su cadena de suministro, por lo cual el echar atrás la negociación se ve como un panorama sumamente improbable.

Las empresas, están buscando salvaguardar sus operaciones a través de otras cadenas de suministro y el fortalecimiento de sus políticas internas.

La estrategia del presidente Donald Trump ha sido la generar ruido y polémica, sin embargo, la reuniones preparatorias que se han llevado a cabo y que sientan las bases para el próximo mes, 1 de julio resultan favorables.

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