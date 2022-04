Revocación de mandato, un acto más de la democratización del país: Maurilio Hernández

Las y los ciudadanos mexiquenses y mexicanos que decidan ejercer su derecho a participar en el proceso de revocación de mandato, a favor o en contra, el 10 de abril, estarán formando parte de un acto democrático más, impulsado por la sociedad civil en tiempos de cambios donde la opinión y sentir social es fundamental, consideró Maurilio Hernández González, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la 61 Legislatura local.

Confió que las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizarán jornada pacífica. (Foto: especial).

Entrevistado al concluir la reunión de su bancada, Hernández González puntualizó que en su carácter de representante popular por el Distrito XI, siempre ha estado y estará a favor de impulsar todo tipo de acciones en pro de la salud de sus vecinas y vecinos de Tultitlán, por lo que descartó cualquier tipo de aseveración que pretenda sostener que las Jornadas de Salud registradas en su municipio, tengan un fin de carácter político.

Precisó que su postura ante el proceso de revocación de mandato, así como la del Grupo Parlamentario de Morena ha sido clara, transparente y concreta, al recordar a la población que el 10 de abril tendrán posibilidad de manifestar su opinión, cualquiera que esta sea, y con ello enriquecer la participación de la sociedad en los procesos democráticos a nivel estatal y nacional.

Consideró que en la democracia la participación directa de la sociedad es fundamental, y calificó como muy bueno que las y los ciudadanos ejerzan su derecho de participación en los asuntos de interés colectivo. Posibilidad que antes no se tenía.

En este tenor, lamentó que existan personas que estén convocando a no participar, pues al realizar ese tipo de convocatorias, en los hechos, es ir contra el sistema democrático que tiene como uno de sus ejes rectores la participación libre, directa y transparente.

Opinó que los grupos que se han conformado para desalentar la participación en el proceso de revocación de mandato, obedecen a un interés particular político.

“Quienes se oponen o quienes hacen campaña para que la gente no salga a votar, me parece que es la posición más retrograda que pueda considerarse; al margen de las razones de orden político, particular que puedan tener. El llamar a que la gente deje de salir a ejercer su libre voto, me parece que es atentatorio a la democracia”, sostuvo Maurilio Hernández.

El coordinador de la bancada de Morena consideró que aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene una postura proactiva respecto a la revocación de mandato, al no difundir de manera masiva el proceso y no otorgar todas las facilidades a las y los ciudadanos para que estén en la posibilidad de ejercer su derecho, al proyectar la colocación de casillas en espacios de difícil acceso, confió que la población saldrá a votar y las autoridades de seguridad municipal, estatal y federal cumplirán con su obligación de vigilar que el proceso se registre en orden.

