Revocó TEPJF sentencia que dio alcaldía de Ocuilan a Wilfrido Pérez

La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que había señalado que Wilfrido Pérez debía asumir la presidencia municipal de Ocuilan, hecho que ocurrió este miércoles 30 de noviembre.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la solicitud de licencia temporal otorgada al presidente municipal de Ocuilan, Emilio “N”, está vigente, mientras no haya sentencia en el caso de secuestro del que estña acusado y del que aún no hay sentencia. “La licencia del presidente edilicio era de índole temporal y no definitiva, por lo que el suplente no estaba en posibilidad de que se le tomara protesta de ley para asumir el cargo”, señalaron los magistrados de la Sala Toluca del TEPJF.

La Sala Regional del TEPJF determinó que Wilfrido Pérez no puede ser todavía alcalde de Ocuilan (Foto: TEPJF).

En sesión pública celebrada de manera presencial el 30 de noviembre, los integrantes del la sala de la quinta circunscripción electoral del TEPJF resolvieron dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano acumulados y determinaron, por unanimidad, dejar sin efectos la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, que había revocado la aprobación de solicitud de licencia temporal por noventa días otorgada al presidente municipal de Ocuilan ordenando se le tomara protesta al suplente.

Los magistrados federales regionales señalaron que “en el asunto se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, dado que el aspecto sustantivo de la controversia primigenia ya había sido materia de pronunciamiento por la Sala Regional, mediante resolución que quedó firme, en la cual se interpretó el alcance de los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y considerado que la licencia del Presidente edilicio era de índole temporal y no definitiva”.

En otros siete juicios ciudadanos promovidos por la síndica, regidoras y regidores del ayuntamiento de Ocuilan, el TEPJF decidió declararlos improcedentes, puesto que al revocarse en la misma sesión pública el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México, las controversias promovidas quedaron sin materia.

