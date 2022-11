Ricardo Mejía Hernández el «Rey de la Montaña»

El mejor corredor de trail running de México y uno de los mejores del mundo, Ricardo Mejía Hernández «El Rey de las Montañas», quien ha conquistado todas las alturas de Europa, Sudamérica y nuestro país presentó su libro «El Rey de las Montañas»

(Foto: Arturo Pérez).

Mejía Hernández, nació en Oaxaca pero creció en Ecatepec, estado de México donde descubrió su interés por el deporte.

“Comencé a correr cuando tenía 17 años ahorita tengo 59 años. Me inicié corriendo en la pista, después brinqué a medio fondo, a fondo y empecé a entrenar en una montaña. Desde ese momento me dediqué a correr en montaña”

Cuenta con un curriculum deportivo impresionante, dominando las carreras de trail running y sky running de todo Europa en la época de los 90´s y principios de los 2000, siendo Campeón Mundial de Trail Running. Sin embargo su carrera deportiva no ha contado con «reflectores» en nuestro país, situación que nunca le preocupo, pues en Europa todo mundo lo ubica.

«En Europa todo mundo me conoce, me pasó algo curioso en Francia; voy a tomar un café con mi hermano, nos trasladamos a una cafetería bien cara, costaba 100 pesos mexicanos una taza de café, al momento de pagar, me dice el dueño; ¡Ricardo Mejía! no pagas todo lo que quieras corre por cuenta de la casa», compartió el atleta.

Estos son parte de sus logros son:

6 veces ganador de la México D.F.-Cuernavaca México (50 km).

5 veces ganador del Maratón Pikes Peak (Colorado-EE.UU.) (42 km).

2 veces ganador y 2 veces segundo del SkyMarathon Iztacchiuatl (México) (42 km.).

Campeón Mundial en 2000 y subcampeón en 1998 en el SkyMarathon de los SkyGames (Cervinia-Italia) (42 km).

Campeón Mundial en 2000 del Kilómetro Vertical (Cervinia-Italia) (4 km).

3º en 1996 en el Tíbet Marathon (Tíbet-China) (42 km).

4 veces ganador de Sierre-Zinal 1999, 2001, 2004 y 2005 (Suiza).

2 veces segundo lugar de Sierre-Zinal 2006 y 2007 (Suiza).

1º Irazu SkyRace México 2009 (Copa del Mundo).

1° Ultra Trail de México 50K 2015 Huasca de Ocampo, (Hidalgo, México).

1º Zegama-Aizkorri 2006(Copa del Mundo).

2º Giir di Mont 2009 (Copa del Mundi).

Ricardo Mejía, curiosamente en algún momento fue ciclista, lo demostró en el trail running de México y uno de los mejores del mundo, celebrado en la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba. (hasta los 5,100 msnm), ganó carreras en los 5 continentes, y ahora es mentor de la nueva generación de trail running en México.

“Conquisté las mejores carreras aquí en México que en ese tiempo no había muchas, Después brinqué a Estados Unidos gané todas las carreras importantes como la de Colorado en cinco ocasiones. Dominé todo Europa, tuve la oportunidad de correr en cinco continentes y ganando pues las carreras de montaña más importantes”.

Mejía plasmó todas su historia en el libro autobiográfico “El Rey de las Montañas” que presentó en la capital mexiquense.

“En este libro van a encontrar desde mi niñez, cuando vivía en el campo, porque fui campesino. Cuando llegué a México casi caí en drogas y el deporte me levanto. En el libro está mi vida desde pequeño hasta mis triunfos a nivel internacional”

Sin duda Ricardo Mejía es el mejor corredor de trail running de México, por lo que ya escribió con letras doradas un logro más en su grandiosa carrera deportiva con su libro «Rey de las Montañas».

