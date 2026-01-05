Ricardo Moreno acude a realizar su pago de agua y predial

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, dio el ejemplo a la ciudadanía al acudir a cumplir con sus obligaciones fiscales y realizar el pago del agua y del predial.

Invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos durante los primeros meses del año (Foto: Especial).

Explicó que, como cada año, se acercó a los módulos durante los primeros cinco días de enero pues, al todos unirnos y cumplir, estos recursos se convierten en más obras y mejores servicios públicos para las familias toluqueñas.

El alcalde invitó a la población a aprovechar los descuentos autorizados por Cabildo y reconoció que en estos primeros días se ha tenido una gran afluencia de personas, principalmente adultos mayores, lo que demuestra la confianza de los toluqueños en el Gobierno municipal y su respaldo en las autoridades cuya labor ha dado grandes resultados durante este primer año de gestión.

Se recuerda a los contribuyentes que para este ejercicio 2026 para el pago de agua se ofrece durante el mes de enero un descuento del 8%, más un 4% adicional por cumplimiento continuo; en febrero 6%, con un 2% adicional por usuario cumplido, y en marzo, un 4% de descuento.

Mientras que para el pago de predial se otorga una bonificación del 8%, 6% y 4% en enero, febrero y marzo, respectivamente, con un estímulo adicional para contribuyentes cumplidos del 8%, 6% y 2%, en estos primeros tres meses.

Asimismo, se brinda una bonificación a personas adultas mayores, con discapacidad, madres solteras, y otros grupos en situación de vulnerabilidad, del 34% en predial y del 38% en agua.

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