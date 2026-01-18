Ricardo Moreno destaca avances en repavimentación y senderos seguros en Toluca

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que los avances en obras de infraestructura vial demuestran que es posible transformar las calles de la capital trabajando con orden, eficiencia y un enfoque social. El director general de Obra Pública, Maximino Bueno, detalló los trabajos en curso en varias vialidades siguiendo las instrucciones del alcalde.

Se prevé que estas labores concluyan a más tardar el próximo martes 20 de enero. (Foto: Especial)

En la avenida Agustín Millán, se están pavimentando los últimos 558 metros pendientes para concluir por completo la vialidad. Los trabajos incluyen reencarpetado, nivelación de rejillas, rehabilitación de bocas de tormenta y pozos de visita, así como balizamiento total en el tramo que va desde la avenida Hidalgo hasta el bulevar Aeropuerto.

Bueno señaló que ya se concluyeron las tareas de repavimentación en la calle Ignacio López Rayón, en la delegación San Pablo Autopan, y en el camino a San Juan Tilapa, en Santiago Tlacotepec. Esta última intervención abarcó más de un kilómetro e incluyó la rehabilitación de cunetas para captar escurrimientos pluviales y proteger la superficie de rodamiento.

Respecto a otras obras, el funcionario informó que la calle Texcoco, en la delegación Sánchez, registra un avance del 50%. En la avenida 18 de Marzo, en Barrios Tradicionales, el avance es del 95%, y se ha iniciado el reencarpetamiento de la avenida Lombardo Toledano.

En cuanto al programa de Senderos Seguros, destacó que está por concluir el de Filiberto Navas, el cual abarca más de 1.8 kilómetros desde la avenida López Mateos hasta el Parque Sierra Morelos. Esta intervención incluye la construcción de un camellón central, instalación de luminarias y mantenimiento de la carpeta asfáltica. Agregó que la avenida Alpinismo también se encuentra en su etapa final y que, en un plazo aproximado de dos semanas, se colocará la carpeta de rodamiento definitiva.

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