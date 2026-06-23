Ricardo Moreno devuelve movilidad y dignidad a la zona norte con obras

Después de años de solicitudes vecinales y de un prolongado periodo sin intervenciones de fondo, la Avenida del Trabajo comienza a mostrar una nueva imagen gracias a las acciones de rehabilitación impulsadas por el Gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno, como parte de una estrategia integral para recuperar vialidades clave en distintas zonas de la capital mexiquense.

Atiende una demanda histórica con rehabilitación de la Avenida del Trabajo. La vialidad presenta avance de más del 50% derivado de las labores permanentes del “Diablo Dragón” (Foto: Especial).

La obra contempla la rehabilitación de más de 518.20 m de vialidad, con una superficie total de 5 mil 720.50 m2 y actualmente registra más del 50% de avance gracias a las labores permanentes del Diablo Dragón de la pavimentación, una vez concluida, beneficiará de manera directa a cerca de 20 mil habitantes al mejorar los desplazamientos hacia puntos estratégicos como Alfredo del Mazo, la carretera Toluca-Valle de Bravo, así como las delegaciones de San Pablo Autopan y Santa Cruz Atzcapotzaltongo.

Esta arteria es una de las principales rutas de comunicación para miles de habitantes del norte de Toluca que transitan por la delegación La Maquinita, que durante más de tres décadas operó con deterioro acumulado y sin una rehabilitación integral, afectando la movilidad, seguridad vial y calidad de vida de quienes la utilizan diariamente.

Como parte del compromiso de atender los rezagos urbanos donde más se requieren, la administración municipal emprendió la renovación del tramo comprendido entre Primero de Mayo y Manuel Buendía Téllez Girón, una intervención que responde concretamente a una demanda largamente esperada por la población.

Entre las labores que se realizan destacan el fresado de la carpeta existente, la colocación de una nueva base hidráulica, pavimento asfáltico, además de trabajos complementarios para fortalecer la infraestructura urbana, como la renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación de un reductor de velocidad y aplicación de balizamiento.

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