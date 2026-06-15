Ricardo Moreno emite mensaje claro a la delincuencia

El alcalde Ricardo Moreno emitió un mensaje claro y contundente contra la delincuencia que afecta el patrimonio y bienestar de la población al señalar que se acabaron los puntos ciegos y ahora en Toluca se suman 30 patrullas equipadas con reconocimiento facial, lector de placas, cámaras de visión 360 grados y videograbación interna, las cuales se suman a 900 cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad pública.

Muestra a las y los toluqueños beneficios de 30 patrullas inteligentes, que se suman a 900 cámaras de videovigilancia. Los resultados se traducen en una disminución de los delitos de alto impacto (Foto: Especial).

Asimismo, el presidente municipal destacó que la adopción de nuevos avances tecnológicos en materia de seguridad son para beneficio de las y los toluqueños, para que puedan caminar y transitar sin ser víctimas de alguna actividad ilícita o de los delincuentes, a quienes los vamos a seguir, capturar y poner a disposición de las autoridades competentes para ser castigados.

“El mensaje es muy claro a la delincuencia: se acabaron los puntos ciegos; los vamos a vigilar y a capturar”, afirmó el Presidente Municipal y dijo que las unidades funcionan como extensiones móviles del sistema de videovigilancia de la ciudad que cuenta con 900 cámaras, permitiendo ampliar la cobertura en áreas donde no existen cámaras fijas o en las que se requiere mayor supervisión con presencia tecnológica.

Es de precisar que los vehículos están conectados en tiempo real al Centro de Mando Municipal y cuentan con sistemas de inteligencia capaces de identificar rostros y vehículos relacionados con investigaciones, reportes policiales o antecedentes delictivos, generando alertas inmediatas para la intervención de los cuerpos de seguridad.

La táctica fortalece especialmente el combate a delitos de alto impacto, entre ellos los robos cometidos por motociclistas, ya que cuando una cámara detecta una placa o un rostro incluido en las bases de datos de alertamiento, el sistema activa protocolos de seguimiento y coordinación entre la Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía estatal.

El edil destacó que esta tecnología es utilizada por un número reducido de corporaciones en el país, por lo que Toluca se coloca a la vanguardia en la incorporación de herramientas tecnológicas para la seguridad pública; aunado a ello, ya se han tenido casos de éxito con importantes detenciones.

Además, las patrullas contribuirán a la transparencia y al control operativo de la corporación, ya que las cámaras instaladas en el interior de las unidades registran de manera permanente la actuación de los oficiales y el trato a las personas aseguradas, garantizando procedimientos apegados a la legalidad y al respeto de los derechos humanos, con lo que, aseguró, “queremos dignificar y prestigiar a la Policía Municipal con herramientas que fortalecen la confianza ciudadana y nos permiten supervisar con precisión el trabajo policial”, señaló.

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