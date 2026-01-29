Ricardo Moreno encabeza equipo para embellecer cerca de 60 escuelas

El trabajo en equipo entre el gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno y la población da frutos pues, además de transformar los espacios públicos y vialidades con el programa Yo pongo guapa a Toluca, ahora, cerca de 60 instituciones educativas, se embellecieron.

Gobierno municipal impulsa política pública exitosa e inspira a más personas (Foto: Especial).

Durante la conferencia La Toluqueña, el presidente municipal explicó que durante el pasado fin de semana con Yo pongo guapa mi Escuela, se rompió récord de participación de servidores públicos, autoridades escolares, estudiantes, madres y padres de familia, con más de 3 mil personas quienes salieron a barrer, pintar y a mejorar 25 escuelas de la capital mexiquense.

Este programa permitió que miles de niñas y niños utilicen una escuela pintada, ordenada y limpia, lo cual refleja también el sentido de comunidad, perdido por décadas.

Por otro lado, el munícipe señaló que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender la deuda del Organismo Agua y Saneamiento por poco más de 80 millones de pesos, que disminuyó a cerca de la mitad y se pueda sanear la cantidad restante en los próximos 24 meses.

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