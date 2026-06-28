Ricardo Moreno fortalece atención ciudadana con la aplicación Toluca en Tus Manos

El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, llamó a la población a descargar la aplicación Toluca en Tus Manos para acceder a diversos servicios desde su teléfono celular y evitar filas así como pérdida de tiempo. A través de esta aplicación, las y los toluqueños tienen la posibilidad de reportar baches, fallas en el alumbrado público, recolección de residuos, fugas de agua, mantenimiento de espacios públicos y otras incidencias, todo ello con un par de clics, lo que agiliza la atención y seguimiento de cada reporte sin necesidad de trasladarse a oficinas municipales.

La aplicación está disponible para descarga en las plataformas digitales de iOS y Android. (Foto: Especial)

La plataforma incorpora un Botón de Pánico para solicitar apoyo inmediato en situaciones de emergencia y un Botón de Género, diseñado para brindar atención oportuna a mujeres que enfrenten situaciones de riesgo. Los usuarios pueden hacer uso responsable del botón de pánico y reportar el estatus de la infraestructura vial, ambos mandos emiten una alerta a la Policía Municipal para su debido procedimiento. Los toluqueños pueden reportar baches, fallas de alumbrado público, fugas de agua y muchos servicios públicos más a través de esta herramienta digital.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, destacó que esta tecnología es una aliada para seguir construyendo un gobierno más eficiente y de proximidad, ya que facilita el contacto con la población, atendiendo con mayor rapidez las necesidades de las familias toluqueñas. La aplicación Toluca en Tus Manos representa un paso importante en la modernización de los servicios públicos y en la atención ciudadana, permitiendo a los habitantes del municipio realizar reportes y solicitar apoyos de manera ágil y sencilla.

El Gobierno municipal reiteró su compromiso con la innovación y la mejora continua de los servicios públicos, invitando a la ciudadanía a hacer uso de esta herramienta digital para contribuir al mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana. La aplicación está disponible para descarga en las plataformas digitales de iOS y Android.

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