Ricardo Moreno impulsa el aprendizaje de idiomas y acerca nuevas oportunidades en Toluca

El gobierno municipal impulsa el aprendizaje gratuito para las y los toluqueños con talleres de introducción a diversos idiomas extranjeros, los cuales han registrado una amplia participación y aceptación.

Talleres gratuitos de gran interés para la población. Se impartirá el 9 de julio chino mandarín (Foto: Especial).

A través de estos cursos, la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo ha brindado a personas de distintas edades la oportunidad de acercarse a idiomas como serbio, italiano, ruso y japonés, despertando el interés por otras culturas, además de dotarles de herramientas que fortalecen habilidades útiles para el estudio, el turismo, el emprendimiento y el ámbito laboral.

Como parte de esta oferta, el Gobierno municipal invita a la población a participar en el próximo taller de introducción al chino mandarín, programado para el 9 de julio a las 16:00 horas en la Capilla Exenta, con acceso gratuito.

Aprender otra lengua representa una puerta hacia mayores oportunidades, fomenta el intercambio cultural y contribuye al desarrollo integral de quienes participan, además de consolidar a Toluca como una ciudad que apuesta por el conocimiento y la educación.

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