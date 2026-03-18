Ricardo Moreno impulsa la cultura y el diálogo intergeneracional junto a Juan Villoro

La Plaza Fray Andrés de Castro se convirtió en el punto de encuentro de expresiones culturales, como la literatura, con la presentación del libro Revoluciones por minuto de Juan Villoro, donde cientos de jóvenes compartieron un diálogo intergeneracional, compromiso del alcalde Ricardo Moreno con la difusión del arte y la lectura.

presentación del libro Revoluciones por minuto de Juan Villoro (Foto: Especial).

Durante el encuentro, Juan Villoro destacó que esta obra aborda temas universales como las relaciones familiares, los vínculos entre padres e hijos y los desafíos socioculturales, lo que la convierte en una lectura accesible tanto para jóvenes como para adultos.

El autor explicó que la novela gira en torno a Federico, un joven que, a través de la música y un disco de vinilo con características especiales, inicia una búsqueda personal que permite comprender su entorno y su propia vida, pues este tiene la peculiaridad de reproducirse al revés, ofrece mensajes distintos para cada persona, funcionando como un espejo interior que invita a la introspección.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, destacó que este tipo de referencias fortalecen la identidad colectiva y permiten a las nuevas generaciones comprender rasgos incalculables de la música que permite acercar mundos, hacernos coincidir unos con otros y de hermanarnos como personas rítmicas, además agradeció y reconoció su participación en PrimaverArte.

Finalmente, Juan Villoro invitó a las y los asistentes a leer este libro que llama a reflexionar sobre el papel de las juventudes en la transformación de su entorno familiar, pues en la historia, son los hijos quienes impulsan a sus padres a retomar sueños abandonados, evidenciando que el aprendizaje y la influencia son recíprocos.

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