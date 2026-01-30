Ricardo Moreno impulsa la promoción de la riqueza histórica de Toluca

Como parte del compromiso de fortalecer la identidad y promover la riqueza histórica de la capital mexiquense, el Gobierno municipal de Toluca asumió el compromiso de trabajar con quienes recibieron el nombramiento de cronistas y vicecronistas, a través de diversas acciones, como por ejemplo, un programa que en próximas fechas llegará a las escuelas para que conozcan cada vez más el entorno que habitan las nuevas generaciones, al tiempo que se reforzará el trabajo para visibilizar y valorar las culturas originarias.

Entrega nombramientos a integrantes del Consejo de la Crónica, miembros ad honorem, cronistas y vicecronistas.

Así lo dio a conocer el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, después de tomar protesta y entregar nombramientos a integrantes del Consejo de la Crónica de la capital mexiquense, miembros ad honorem, cronistas y vicecronistas, quienes cuentan y plasman la historia íntima del municipio.

El alcalde reconoció que su labor es fundamental pues son custodios y promotores de la cultura y de la identidad, su trabajo voluntario y comprometido fija en escritos lo que de otro modo se perdería: los hechos cotidianos, las voces anónimas y los pequeños sucesos que explican cómo se vive la ciudad, mediante historias locales que refuerzan el reconocerse como miembros de un mismo espacio, por lo que los instó a seguir plasmando con pasión y rigor la historia viva y cotidiana de la ciudad.

Por su parte, el cronista municipal Alexander Naime, destacó que el Consejo de la Crónica está integrado por 25 toluqueños distinguidos cuya trayectoria está ligada a la historia de Toluca, al tiempo que tienen un vínculo con la sociedad que permitirá impulsar diversos proyectos en pro de las presentes y futuras generaciones; asimismo, reconoció el apoyo del primer edil para registrar los hechos que hacen la historia de la capital mexiquense.

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