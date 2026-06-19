Ricardo Moreno instruye colocación de un millar de costaleras en puntos estratégicos

El presidente municipal, Ricardo Moreno, intensificó las labores operativas en diversos puntos de la capital mexiquense durante la temporada de lluvias para salvaguardar la integridad física de las familias toluqueñas y proteger su patrimonio.

Mantiene Organismo Agua y Saneamiento monitoreo permanente en ríos y canales (Foto: Especial).

Como parte de las acciones prioritarias de mitigación y en estrecha atención a las zonas vulnerables, el personal operativo del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), realiza la colocación de mil costaleras para fortalecer el brazo del Río Verdiguel, específicamente en la intersección de la calle Miguel Hidalgo y el Río Tejalpa, un punto clave para regular los flujos de agua y prevenir posibles desbordamientos.

Este plan de contingencia busca mitigar al máximo el riesgo de desbordamiento de ríos, arroyos y canales a cielo abierto en el municipio, al tiempo de prevenir la acumulación de aguas pluviales que puedan derivar en focos de infección o contingencias sanitarias que pongan en peligro la salud pública de los habitantes.

De forma paralela, personal técnico del organismo realiza el monitoreo constante de los niveles de los cauces y la limpieza de rejillas y alcantarillas en diversas delegaciones de Toluca, retirando acumulación de lodo, tierra, basura y otros sedimentos que obstaculicen el libre flujo del agua.

El alcalde Ricardo Moreno llama a la ciudadanía a mantener las calles libres de desechos y pone a su entera disposición la línea telefónica del OAyST, 722 275 5700, para que los usuarios puedan reportar de manera directa obstrucciones en el sistema de drenaje, alcantarillado o cualquier eventualidad relacionada con la infraestructura hidráulica del municipio.

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