domingo, septiembre 20, 2026
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Ricardo Moreno instruye colocación de un millar de costaleras en puntos estratégicos

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Redacción Así Sucede
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El presidente municipal, Ricardo Moreno, intensificó las labores operativas en diversos puntos de la capital mexiquense durante la temporada de lluvias para salvaguardar la integridad física de las familias toluqueñas y proteger su patrimonio.

Mantiene Organismo Agua y Saneamiento monitoreo permanente en ríos y canales (Foto: Especial).

Como parte de las acciones prioritarias de mitigación y en estrecha atención a las zonas vulnerables, el personal operativo del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), realiza la colocación de mil costaleras para fortalecer el brazo del Río Verdiguel, específicamente en la intersección de la calle Miguel Hidalgo y el Río Tejalpa, un punto clave para regular los flujos de agua y prevenir posibles desbordamientos.

Este plan de contingencia busca mitigar al máximo el riesgo de desbordamiento de ríos, arroyos y canales a cielo abierto en el municipio, al tiempo de prevenir la acumulación de aguas pluviales que puedan derivar en focos de infección o contingencias sanitarias que pongan en peligro la salud pública de los habitantes.

De forma paralela, personal técnico del organismo realiza el monitoreo constante de los niveles de los cauces y la limpieza de rejillas y alcantarillas en diversas delegaciones de Toluca, retirando acumulación de lodo, tierra, basura y otros sedimentos que obstaculicen el libre flujo del agua.

El alcalde Ricardo Moreno llama a la ciudadanía a mantener las calles libres de desechos y pone a su entera disposición la línea telefónica del OAyST, 722 275 5700, para que los usuarios puedan reportar de manera directa obstrucciones en el sistema de drenaje, alcantarillado o cualquier eventualidad relacionada con la infraestructura hidráulica del municipio.

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