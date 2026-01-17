Ricardo Moreno invita a aprovechar descuentos y bonificaciones en predial y agua

El gobierno municipal de Toluca, encabezado por el presidente Ricardo Moreno, mantiene vigentes para el mes de enero una serie de descuentos y bonificaciones en el pago del impuesto predial y del servicio de agua. El objetivo de los estímulos es facilitar el cumplimiento de estas obligaciones y beneficiar la economía familiar.

Al pagar el impuesto predial, los usuarios podrán acceder al 8% + 8% de bonificación y 8% + 4% en el pago anual del agua. (Foto: Especial)

Para el pago del impuesto predial, los contribuyentes pueden acceder a una bonificación del 8% por pronto pago, más un 8% adicional por cumplimiento continuo durante el año. En el caso del pago anual del servicio de agua, se aplica una bonificación del 8% más un 4% por el mismo concepto de cumplimiento continuo.

Adicionalmente, se otorgan descuentos preferenciales para sectores vulnerables de la población. Las personas adultas mayores, con discapacidad, viudas y madres solteras pueden obtener un descuento del 34% en el impuesto predial y del 38% en el pago del servicio de agua. Para acceder a estos beneficios, es necesario que los interesados acrediten su condición ante la autoridad municipal.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, invitó a la ciudadanía a realizar sus pagos en las oficinas ubicadas en la Plaza Fray Andrés de Castro. Los recursos recaudados se destinan al mantenimiento de la infraestructura hídrica del municipio y a la realización de obras públicas en beneficio de la población, según lo señalado por la administración local.

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