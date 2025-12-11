Ricardo Moreno invita a construir juntos el Programa de Ordenamiento Ecológico de Toluca

El gobierno de la capital, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, invita a las y los toluqueños a participar en el Foro de Consulta Pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca (Foto: Sonia Vilchis).

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, hace un llamado a especialistas, académicos, ecologistas, activistas e integrantes de todos los sectores de la sociedad para sumarse a este espacio de diálogo y aportar propuestas que permitan construir de manera conjunta un documento fundamental para el cuidado, protección y uso responsable del suelo en nuestro municipio.

La cita es este 15 de diciembre, a las 9:30 horas, en la explanada del Parque de la Ciencia Fundadores; los trabajos serán coordinados por personal del Departamento de Cambio Climático y Movilidad Alternativa.

Únete al Foro de Consulta Pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y forma parte de las decisiones que construyen a la capital de las oportunidades y progreso.

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