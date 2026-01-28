Ricardo Moreno marca un precedente al sumar a padres de familia en dinámicas preventivas

Para fortalecer las acciones de prevención del delito, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca realizó la Feria de Prevención con participación de madres y padres de familia en la Escuela Secundaria Oficial Dr. Gustavo Baz Prada.
La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, inauguró el evento en representación del alcalde, Ricardo Moreno, destacó que la seguridad se construye con educación, cercanía y corresponsabilidad social, al señalar que este gobierno trabaja “con amor al pueblo”, convencida de que la precaución es el camino para garantizar entornos de paz y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.
Durante su mensaje, reconoció la labor de la Dirección de Seguridad y el impacto positivo de los programas de prevención comunitaria que se implementan de manera permanente en centros escolares y delegaciones del municipio, orientados a fomentar la cultura de la legalidad, el autocuidado y la toma de decisiones responsables.
Cabe mencionar la presencia del secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, así como autoridades federales, estatales y municipales, quienes acercaron a la comunidad escolar diversos programas y acciones en materia de educación vial, prevención de adicciones, violencia de género, autoprotección para mujeres, además, demostraciones de Protección Civil y Bomberos, binomios K9 y dinámicas interactivas de concientización.
Por primera vez, la feria incorporó de manera activa a madres y padres de familia mediante pláticas enfocadas en la reducción de riesgos desde el hogar, fortaleciendo el trabajo conjunto entre autoridades, escuela y familias como eje fundamental para la construcción de entornos seguros y una atención integral.
La Dirección de Prevención Comunitaria destacó que este tipo de ejercicios buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el gobierno municipal, bajo el principio de que el combate al crimen comienza con información, participación y corresponsabilidad social.