Ricardo Moreno marca un precedente al sumar a padres de familia en dinámicas preventivas

Para fortalecer las acciones de prevención del delito, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca realizó la Feria de Prevención con participación de madres y padres de familia en la Escuela Secundaria Oficial Dr. Gustavo Baz Prada.

Lleva Dirección de Seguridad y Protección feria de prevención a escuela secundaria (Foto: Especial).

La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, inauguró el evento en representación del alcalde, Ricardo Moreno, destacó que la seguridad se construye con educación, cercanía y corresponsabilidad social, al señalar que este gobierno trabaja “con amor al pueblo”, convencida de que la precaución es el camino para garantizar entornos de paz y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Durante su mensaje, reconoció la labor de la Dirección de Seguridad y el impacto positivo de los programas de prevención comunitaria que se implementan de manera permanente en centros escolares y delegaciones del municipio, orientados a fomentar la cultura de la legalidad, el autocuidado y la toma de decisiones responsables.

Cabe mencionar la presencia del secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, así como autoridades federales, estatales y municipales, quienes acercaron a la comunidad escolar diversos programas y acciones en materia de educación vial, prevención de adicciones, violencia de género, autoprotección para mujeres, además, demostraciones de Protección Civil y Bomberos, binomios K9 y dinámicas interactivas de concientización.

Por primera vez, la feria incorporó de manera activa a madres y padres de familia mediante pláticas enfocadas en la reducción de riesgos desde el hogar, fortaleciendo el trabajo conjunto entre autoridades, escuela y familias como eje fundamental para la construcción de entornos seguros y una atención integral.

La Dirección de Prevención Comunitaria destacó que este tipo de ejercicios buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el gobierno municipal, bajo el principio de que el combate al crimen comienza con información, participación y corresponsabilidad social.

Comentarios

comentarios