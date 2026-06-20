Ricardo Moreno rescata calles y vialidades con el «Diablo Dragón»

El Diablo Dragón de la pavimentación demuestra con trabajos realizados en los últimos dos meses una alta efectividad en la rehabilitación de calles y vialidades toluqueñas. A pesar de la temporada de lluvias, esta maquinaria amplía la capacidad de atención a una de las necesidades prioritarias de la población: el desplazamiento rápido y continuo. El Diablo Dragón es una maquinaria que incrementa el alcance de los programas de mantenimiento vial y atiende un mayor número de zonas de la capital mexiquense con la cobertura de hasta 250 metros lineales por jornada diaria.

El uso de esta maquinaria representa una inversión estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades en Toluca. (Foto: Especial)

Esta tecnología reduce hasta en un 50% los tiempos de ejecución respecto a los métodos convencionales. No obstante la temporada de lluvias, brigadas de Obras Públicas, apoyados por esta tecnología, lograron intervenir tres importantes vialidades de la capital mexiquense, acumulando un total de cuatro mil 199 metros lineales rehabilitados: en Gómez Farías, con mil 829 metros; General Francisco Murguía, con 970 metros lineales; y Laguna de 7 Colores, con mil 400 metros lineales.

Además, la maquinaria permite generar importantes ahorros en tiempo y costos de ejecución, lo que posibilita recuperar hasta el 60% del asfalto retirado durante los trabajos, contribuyendo a la sustentabilidad de las obras. El Gobierno municipal trabaja en la construcción de una nueva etapa para la obra pública basada en la innovación, la eficiencia y la responsabilidad financiera.

El uso de esta maquinaria representa una inversión estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades en Toluca. El presidente municipal, Ricardo Moreno, ha impulsado la incorporación de tecnología avanzada para optimizar los recursos públicos y brindar respuestas más rápidas a las necesidades de la ciudadanía en materia de infraestructura vial.

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