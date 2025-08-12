Ricardo Moreno se reúne con el secretario federal de Infraestructura para mejorar vialidades en Toluca

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva, con el objetivo de coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno y atender de manera prioritaria el deterioro de la superficie de rodamiento en la capital mexiquense.

El alcalde acordó con Jesús Antonio Esteva acciones conjuntas para atender el deterioro de la superficie de rodamiento

Este primer acercamiento forma parte de la estrategia nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para rehabilitar y modernizar la infraestructura vial del país con una planeación integral que optimice recursos, priorice zonas críticas y garantice trabajos de calidad y durabilidad.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente cordial y productivo, Ricardo Moreno expuso los avances alcanzados en Toluca, donde se han reparado más de 17 mil baches en lo que va del año, aplicando técnicas diferenciadas según el tipo de daño y las condiciones del subsuelo. Coincidieron en que esta problemática no es exclusiva de Toluca, sino que también afecta al centro, sur y sureste del país, por lo que se acordó incorporar herramientas tecnológicas avanzadas para evaluar las capas de compactación y definir con precisión los materiales y métodos más adecuados en cada caso.

Asimismo, pactaron continuar con reuniones periódicas de colaboración, intercambio de experiencias y gestión de recursos para transformar la red vial y mejorar la movilidad, garantizando calles dignas y seguras para las y los toluqueños.

