Ricardo Moreno y Taibo II, lanzan en Toluca la histórica colección «25 para el 25»

La literatura no es adorno, es un derecho, expresó el alcalde Ricardo Moreno al recibir en el festival PrimaverArte a Paco Ignacio Taibo II, historiador y estandarte del Fondo de Cultura Económica, para consolidar un pacto de lectura que hoy transforma a la ciudad.

Se consolida en PrimaverArte un pacto de lectura que posiciona a la capital mexiquense como referente de libertad (Foto: Especial).

Taibo II, con su estilo directo y sin protocolos, relató la génesis de esta nueva batalla cultural con la colección «25 para el 25» que nació de una charla con el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras el rotundo éxito de su antecesora, «21 para el 21».

Esta nueva ofensiva editorial no solo duplica las cifras previas, sino que rompe los límites de México. Se trata de una movilización masiva, 2.5 millones de ejemplares de distribución gratuita destinados a sacudir la conciencia de la juventud.

Fiel a su política de puertas abiertas, el autor puntualizó que la lectura no admite burocracia, para recibir estos libros no existe el requisito de presentar identificaciones oficiales como el INE, «la consigna es simple, quien quiera leer, que lea».

Con esta presentación, el Gobierno municipal de Toluca y el Fondo de Cultura Económica materializan la idea de que una sociedad volcada a los libros es, por definición, una sociedad más libre y difícil de engañar.

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