Rinde Informe al frente de la Diputación Permanente la diputada María Luisa Mendoza 

Al hacer alusión a la oportunidad de ser diputada, presidente en Comisión, ser parte de la Junta de Coordinación Política y presidir la mesa directiva en la Diputación Permanente, María Luisa Mendoza Mondragón, es una gran responsabilidad que agradece a todos los grupos parlamentarios para desarrollar esta actividad, en la que resaltó los números durante su presidencia.

Diputada María Luisa Mendoza Mondragón rinde Informe al frente de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura (Foto: redes Legislatura).

“De acuerdo con el artículo 54 de nuestra Ley Orgánica, durante la Diputación Permanente realizamos siete sesiones, recibimos 35 iniciativas y 13 puntos de acuerdo, así mismo expedimos un decreto, el decreto número 181 de Convocatoria del Período Extraordinario y 9 acuerdos”.

Por lo anterior afirmó que fue alta productividad de los grupos parlamentarios y su compromiso con las labores legislativas; ya que durante el receso entre periodos ordinarios de sesiones, realizaron 86 reuniones de trabajos y se aprobaron 26 dictámenes que serán sometidos a la discusión para su aprobación en el recién iniciado Periodo Ordinario.

Aun así, reconoció que hace falta un mayor trabajo en las mesas de las distintas Comisiones Legislativas.

“Yo creo que nos hace falta trabajar más en las mesas de trabajo para las comisiones, tenemos muchas iniciativas que todavía se van dilatando y no por falta de voluntad, quisiéramos tiempo; hay que recordar que los días de la semana solo son siete, nosotros quisiéramos 15 pero no nos da a veces, y a veces también no es que no queramos trabajar, también mientras uno está en Gobernación y Puntos Constitucionales, es la misma, que se está discutiendo en Ecología, o es la misma que se está discutiendo en Seguridad, o es la misma que está discutiendo Procuración y Administración de Justicia, y no se trata nada más de ir a levantar la mano, se trata de escuchar, de analizar, de decir porque sí, de argumentar, por eso es que de repente no se pueden hacer tantas comisiones juntas como quisiéramos todos”.

Resaltó también haber recibido el 4 de septiembre el sexto informe de gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, así como la atención a la correspondencia con puntualidad, recibiendo y distribuyendo mil 628 documentos, y actividades realizadas con los poderes públicos de los tres niveles de gobierno, con quienes se mantuvo comunicación y colaboración efectiva, respetando la autonomía de cada uno de ellos.

Comentarios

comentarios