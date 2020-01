Rinde protesta Vicente Rivera como presidente municipal sustituto de Ocuilan

Este martes, en sesión solemne extraordinaria de cabildo, Vicente Rivera Fuentes rindió protesta como presidente municipal sustituto de Ocuilan, para terminar el período 2018-2021.

(Foto: especial).

En este acto, el alcalde expresó un mensaje a los ocuilenses dónde aclaró que no se trata de un nuevo gobierno ni de ninguna nueva administración, más bien, es la continuidad de un proyecto que quedó inconcluso con el fallecimiento de Félix Alberto Linares González, el pasado 4 de enero, tras un accidente aéreo.

“Solo me he subido a este barco para tomar el timón que han iniciado y que no puede tener el cambio de dirección. Me anexo a este equipo de trabajo porque juntos debemos continuar en el mismo rumbo y en la misma dirección”, destacó el integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Expresó que cada día estará trabajando con transparencia, eficiencia y resultados para beneficio de los ocuilenses, por ello aseguró que la atención a los temas sociales debe seguir siendo el ideal y con esto se honra la memoria de Linares González.

Reiteró que los derechos laborales de todos los integrantes de la administración municipal están garantizados y les pide que la atención a las personas siga siendo con respeto.

En este evento se contó con la presencia de la familia del exalcalde y en este sentido, su hija Vanessa Linares, reconoció que el legítimo derecho a la presidencia le corresponde a Vicente Rivera y dejó en claro que nunca tuvo la intención de asumir este cargo.

En este pronunciamiento refirió que su papá fue un hombre echado para adelante y un hombre de palabra, por ello le pidió al ahora alcalde que pueda continuar con su proyecto.

Relacionado

Comentarios

comentarios