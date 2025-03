Robos a transporte de mercancías continúan afectando al Esdomex y al sector transportista

A lo largo de los últimos días, en el Estado de México, se han presentado al menos cinco robos de transporte de mercancías en diferentes puntos consolidándose como una problemática constante para el sector transportista en el país.

En el caso del Estado de Mexico vías principales como la carretera, México- Querétaro, la zona de Cuautitlán, Tultitlán, Zumpango, Chalco y Coyotepec.

Carlos García Álvarez, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, señaló que aún cuando se ha tenido mejor respuesta de las autoridades, principalmente de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, esta sigue siendo una problemática que afecta, en el caso del Estado de Mexico vías principales como la carretera, México- Querétaro, la zona de Cuautitlán, Tultitlán, Zumpango, Chalco y Coyotepec.

Cada uno de los robos tiene pérdidas mínimas de 500 mil pesos hasta más de 30 millones de pesos, dependiendo de los bienes que son trasladados y siguen siendo aquellos que son fácilmente comercializados en tianguis, mercados e incluso centrales de abastos los que se realizan con más frecuencia.

Señaló que se han tomado diferentes medidas, como son tecnologías satelitales, contratación de escoltas y de custodios, sin embargo, esto encarece de manera significativa el costo del servicio y eventualmente esto afecta al consumidor final.

“Nosotros estamos viendo también, porque no se encarezca el costo del transporte, porque esto hace que también llegue a las personas, el costo del flete, del combustible, el pago de los seguros y nosotros no queremos afectar el precio de los productos a la gente, también estamos cuidando el que los bienes básicos no se vayan incrementando porque nos afecta a todos”

Refirió que las pólizas de seguros han tenido un incremento muy importante, y en muchos de los casos no son pagadas con celeridad, lo cual debería hacerse en un plazo promedio de 30 días, pero llega aplazarse hasta más de un año con pérdidas muy significativas para el sector, pues tan sólo el costo de una unidad de traslado va de uno a 4 millones de pesos.

Una de las modalidades que se ha presentado de manera reciente es el robo de las unidades aún cuando estas no tienen carga, pues son desmanteladas y vendidas en partes, lo que significa una pérdida patrimonial muy importante para las empresas.

Señaló que el trabajo que se ha dado con la administración federal, ha ido dando frutos de manera paulatina, sin embargo, se pidió el que haya un trabajo más cercano que permita inhibir estos hechos delictivos desde el inicio, con el objetivo de desincentivar a los delincuentes, y evitar que estos vayan ganando espacios en diferentes puntos del país.

